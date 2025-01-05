Количество вакансий в торговле на рынке труда Татарстана за год выросло в 2,5 раза

По данным сервиса «Работа.ру», в 2024 году заметный рост активности работодателей в Татарстане наблюдался в сфере торговли, где количество вакансий увеличилось на 153%, что указывает на восстановление потребительского спроса и развитие бизнеса в данном секторе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии