У Японии проблемы с производственной активностью в феврале

Февральская производственная активность Японии установила трехлетний антирекорд. Индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности (PMI) «свалился» до уровня 47,2 пунктов по данным банка au Jibun.
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