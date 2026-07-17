Восемь пляжей Петербурга и Ленобласти признаны безопасными для купания

Роспотребнадзор сообщил, что из всех пляжей Санкт-Петербурга и Ленинградской области безопасными для купания признаны только восемь: в городе — 1-е Суздальское озеро в Выборгском районе, в области — семь пляжей Приозерского района, включая озера Ратное, Отрадное, Снетковское, Мичуринское, Петровское, Раздолинское и реку Бурную.
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