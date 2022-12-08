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Овечкин забил 794-й и 795-й голы в НХЛ, дважды поразив пустые ворота «Филадельфии». До Хоу – 6 шайб, до Гретцки – 99

Александр Овечкин дважды поразил пустые ворота «Филадельфии». Капитан «Вашингтона» забросил 794-ю и 795-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Флайерс» (4:1).

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