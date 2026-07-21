Благоустройство парка усадьбы "Раменское" завершат к концу августа

Посещаемость парка в Раменском выросла втрое после обновления.В Раменском городском округе завершают третий этап благоустройства парка усадьбы "Раменское", лесопарка "Восьмидорожье" и зоны отдыха в селе Софьино.
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