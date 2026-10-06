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Царьград

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Variety прогнозирует Юре Борисову номинацию на «Оскар» за «Искусственный»

Variety прогнозирует Юре Борисову номинацию на «Оскар» за «Искусственный»

Русский актер Юра Борисов может быть номинирован на «Оскар» за роль Ильи Суцкевера в фильме «Искусственный» Луки Гуаданьино.

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