НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

138 подписчиков

Глава Федерации футбола Беларуси о слиянии с РПЛ: «Это не нужно россиянам в первую очередь. И нашим клубам не нужно. Потому что у каждого свои интересы»

– В октябре прошлого года тогдашний министр спорта РФ Олег Матыцин заявил о возможном включении белорусских клубов в чемпионат России по футболу и что белорусская сторона прорабатывает список возможных для этого команд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх