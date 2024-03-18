Житель Ленобласти воткнул нож в висок молодому сержанту после поджога квартиры

Также неадекватный мужчина пытался расправиться с коллегой пострадавшего. 28-летний житель деревни Оржицы воткнул нож в висок молодому сержанту после поджога квартиры в пятиэтажке в Ломоносовском районе Ленинградской области.
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