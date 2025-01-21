«Учите узбекский, и дети не будут отставать»: Директор калининградской школы посоветовала детям учить язык приезжих

Сергей Кептицин

"Только за одно это высказывание её нужно гнать не только с должности, но и пожизненно запретить быть преподавателем в российских школах 77%." С ума сойти! А при какой теме было сказано и как? А при сарказме с горечью так я бы сказал как та завшколой. Ведь с какого ... дала госдура с министрами и вплоть самое-самое начальство пустили в школах РФ опарышей из чурок не знающих минимального знания русского языка. Если так делать, уж лучше начинать с первого класса обучать всех с английского. Или с испанского? Или с китайского? У Вас сколько детей? Я в Раменском районе общался с бригадиром строителей, он азербайджанец - ему 36 лет и ДЕВЯТЬ детей! Это было 16 лет назад, семья в Баку. Строитель на ноль, даже минус к нулю - наворовал стройматериалы, испортил брёвна из закупленного сруба. Но он знал русский язык, а его бригада не знала вообще русского языка - таджики. Ещё знаю таджика, на рынке держал палатку "овощи-фрукты". Прямо в Раменском, не знаю как сейчас - а назад лет 15 у него было 5 детей, На его палатке работала жена, временами работали дети, троих знал. Сейчас уже корпорация, случайно узнал, что он бывал на разных рынках - это палатки старших детей. Тогда, раньше, его жена почему-то всегда была беременной. Он сам, вся его семья прекрасно знали русский язык. Кстати, к его лотку всегда очередь.