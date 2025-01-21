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«Учите узбекский, и дети не будут отставать»: Директор калининградской школы посоветовала детям учить язык приезжих

«Учите узбекский, и дети не будут отставать»: Директор калининградской школы посоветовала детям учить язык приезжих

Avia.pro - СМИ «Учите узбекский, и дети не будут отставать»: что происходит в школе Калининграда? В самом западном уголке России, в Калининграде, разгорелся настоящий скандал, который может претендовать на статус «чудо-образовательной инновации года».

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Комментарии
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Василий Васильев
Надо разобраться с теми &quot;начальниками&quot;, которые эту директрису поставили на должность. Очень вероятно, что эти начальники недалеко ушли от своего протеже. И по интеллекту и по пониманию простых вещей о своих должностных обязанностях, в части продвижения &quot;иностранных&quot; языков. Это, вообще-то прерогативы Мин. образования. Но может и в Мин. образования тоже аналогичные персоны &quot;засели&quot; ?
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39 мин.
Сергей Кептицин
&quot;Только за одно это высказывание её нужно гнать не только с должности, но и пожизненно запретить быть преподавателем в российских школах 77%.&quot;   С ума сойти! А при какой теме было сказано и как? А при сарказме с горечью так я бы сказал как та завшколой. Ведь с какого ... дала госдура с министрами и вплоть самое-самое начальство пустили в школах РФ опарышей из чурок не знающих минимального знания русского языка. Если так делать, уж лучше начинать с первого класса обучать всех с английского. Или с испанского? Или с китайского? У Вас сколько детей? Я в Раменском районе общался с бригадиром строителей, он азербайджанец - ему 36 лет и ДЕВЯТЬ детей! Это было 16 лет назад, семья в Баку. Строитель на ноль, даже минус к нулю - наворовал стройматериалы, испортил брёвна из закупленного сруба. Но он знал русский язык, а его бригада не знала вообще русского языка - таджики.  Ещё знаю таджика, на рынке держал палатку &quot;овощи-фрукты&quot;. Прямо в Раменском, не знаю как сейчас - а назад лет 15 у него было 5 детей, На его палатке работала жена, временами работали дети, троих знал. Сейчас уже корпорация, случайно узнал, что он бывал на разных рынках - это палатки старших детей. Тогда, раньше, его жена почему-то всегда была беременной. Он сам, вся его семья прекрасно знали русский язык. Кстати, к его лотку всегда очередь.
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29 мин.
Аркадий Цыганов
Мало кто помнит, да и вообще многие не знают, как среднеазиаты издевались над русскими в 90-е. А теперь с чьей-то подачи все всё забыли. Страшно подумать.
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3 мин.

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