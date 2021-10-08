Gazeta Wyborcza: строительство Польшей канала через Балтийскую косу выгодно России

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Польское издание Gazeta Wyborcza заявило, что возможная реализация планов председателя правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского проложить канал через Балтийскую косу и нанести этим "удар по Москве" приведет лишь к обогащению российских бизнесменов.