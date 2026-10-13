В Госдуме предложили досрочно повысить МРОТ до 35 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда в России необходимо как можно скорее повысить до 35 тыс. рублей. Об этом ТАСС заявила глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Численность крыс ...
- Венгрия ищет заме...
- ЛЛ Число погибших от...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым