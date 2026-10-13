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Авторадио

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В Госдуме предложили досрочно повысить МРОТ до 35 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда в России необходимо как можно скорее повысить до 35 тыс. рублей. Об этом ТАСС заявила глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

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