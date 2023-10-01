Список «дефицитных» учителей в школах Новосибирска опубликовали в мэрии

Как сказано в документе, перечень самых востребованных специалистов утверждают в соответствии с постановлением «О Порядке возмещения расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений специалистам, в которых имеется дефицит кадров в муниципальных образовательных организациях города Новосибирска».