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Вечерний Новосибирск

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Список «дефицитных» учителей в школах Новосибирска опубликовали в мэрии

Список «дефицитных» учителей в школах Новосибирска опубликовали в мэрии

Как сказано в документе, перечень самых востребованных специалистов утверждают в соответствии с постановлением «О Порядке возмещения расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений специалистам, в которых имеется дефицит кадров в муниципальных образовательных организациях города Новосибирска».

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