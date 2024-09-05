Россияне смогут бесплатно получить участок в Крыму, но при одном условии

Получить участок земли площадью не менее шести соток можно только один раз Любой гражданин России, вне зависимости от места регистрации и жительства, сможет получить участок в Крыму бесплатно, если именно там заключит контракт об участии в специальной военной операции, пишет "Парламентская газета".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии