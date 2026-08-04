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Индия обновила правила налоговой отчетности, включив в них криптоактивы и CBDC

Индия обновила правила налоговой отчетности, включив в них криптоактивы и CBDC

Индия расширила свою глобальную систему налоговой отчетности, включив в нее определенные криптоактивы, цифровые валюты центральных банков и цифровые денежные продукты в соответствии с обновленными правилами FATCA и Единого стандарта отчетности.

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