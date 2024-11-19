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Большинство россиян не заботит возможное повышение цен на кофе

Большинство россиян не заботит возможное повышение цен на кофе

Подорожание кофе на мировом рынке не снижает его потребление. Несмотря на то, что цены на ароматное зерно обещают вырасти на треть, россияне продолжают покупать кофе и пить его в кофейнях или брать на вынос, выяснили аналитики сети продуктовых магазинов "О'КЕЙ".

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