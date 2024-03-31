Под Нижним Новгородом пьяная девушка-подросток напала на курсанта из-за формы

Под Нижним Новгородом пьяная девушка-подросток напала на курсанта из-за его формы. Об этом сообщает Telegram-канал "Нижний Новгород без цензуры" По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Бор в районе Мухинского озера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии