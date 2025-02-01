Военный раскрыл, что делали ВСУ при вывозе убитых из Русского Поречного

Боец Восток: ВСУ обстреляли из миномета Русское Поречное во время вывоза убитых Украинские военные из миномета обстреливали российских военных и атаковали их FPV-дронами, когда те пытались вывезти тела убитых мирных жителей Русского Поречного, рассказал начальник штаба мотострелкового подразделения группировки войск «Север» с позывным Восток.
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