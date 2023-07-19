Более 40 украинских военнослужащих были уничтожены при очередной попытке форсировать Днепр в Херсонской области

ВСУ не оставляют попыток закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области. С этой целью украинское командование регулярно посылает небольшие группы военных, которые должны преодолеть водную преграду и создать плацдарм на территории, контролируемой российскими войсками.