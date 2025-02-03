Эск-советник Залужного призвал снизить мобилизационный возраст

Снижение возраста мобилизации на Украине необходимо, но не с самого совершеннолетия. В этом признался в интервью украинскому Би-би-си экс-советник бывшего главкома Вооруженных сил республики (ВСУ) генерал-майор Виктор Назаров, передает ТАСС.
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