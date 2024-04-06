Валиева приняла участие в съемках «Новой Фабрики звезд» на ТНТ

Фигуристка провела зарядку для участников проекта. Видео опубликовано на Rutube-канале ТНТ. 29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года начиная с декабря 2021-го за нарушение антидопинговых правил.
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