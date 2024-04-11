Киев готовится к реализации плана нового контрнаступления, включающего в себя разрушение Крымского моста, заявил глава украинского правительства Владимир Зеленский в интервью немецкой газете "Bild".
Киев готовится к реализации плана нового контрнаступления
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Киев готовится к реализации нового контрнаступления, а точнее к террористической атаки на Крым и европейскую часть России. В офисе Зеленского и МО, а так же Буданова вся связь с ЕС и США и не разрушить это сознательно есть то, за что можно далее предъявить обвинение и МО в том числе.
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