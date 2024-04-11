Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

151 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    девица на дусте? ей бы  калину или 8-й тазик...Четверых 12-летни...
  • федор
    Хватит писать про всяких уродов. Пусть он хоть публично в штаны наделает, он никто и звать его никак. Выпердышь обыкн...Никита Пресняков ...
  • Геннадий Бережнов
    Киев готовится к реализации нового контрнаступления, а точнее к террористической атаки на Крым и европейскую часть Ро...Киев готовится к ...

Киев готовится к реализации плана нового контрнаступления

Киев готовится к реализации плана нового контрнаступления

Киев готовится к реализации плана нового контрнаступления, включающего в себя разрушение Крымского моста, заявил глава украинского правительства Владимир Зеленский в интервью немецкой газете "Bild".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Киев готовится к реализации нового контрнаступления, а точнее к террористической атаки на Крым и европейскую часть России. В офисе Зеленского и МО, а так же Буданова вся связь с ЕС и США и не разрушить это сознательно есть то, за что можно далее предъявить обвинение и МО в том числе.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх