Геннадий Бережнов

Киев готовится к реализации нового контрнаступления, а точнее к террористической атаки на Крым и европейскую часть России. В офисе Зеленского и МО, а так же Буданова вся связь с ЕС и США и не разрушить это сознательно есть то, за что можно далее предъявить обвинение и МО в том числе.