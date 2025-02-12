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Царьград

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После смерти ведущего Маслякова в Москве открыто наследственное дело

После смерти ведущего Маслякова в Москве открыто наследственное дело

Родственники смогут претендовать на имущество руководителя КВН.В Москве открыли наследственное дело после смерти ведущего Александра Маслякова.

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