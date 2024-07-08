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«Эротический клуб» в Apex Legends, Ubisoft возвращает NFT, успехи Zenless Zone Zero…

«Эротический клуб» в Apex Legends, Ubisoft возвращает NFT, успехи Zenless Zone Zero…

Новая гача от HoYoverse Zenless Zone Zero заманила миллионы игроков, журналисты опробовали Replaced, «хостес-клуб Apex Legends», Ubisoft возвращается к NFT, Atomic Heart готовится к третьему дополнению, Sanzigen и Arc System Works показали первый тизер-трейлер Guilty Gear Strive: Dual Rulers, у сериала по Horizon проблемы.

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