«Эротический клуб» в Apex Legends, Ubisoft возвращает NFT, успехи Zenless Zone Zero…

Новая гача от HoYoverse Zenless Zone Zero заманила миллионы игроков, журналисты опробовали Replaced, «хостес-клуб Apex Legends», Ubisoft возвращается к NFT, Atomic Heart готовится к третьему дополнению, Sanzigen и Arc System Works показали первый тизер-трейлер Guilty Gear Strive: Dual Rulers, у сериала по Horizon проблемы.