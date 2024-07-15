Пенсионеры превратили мессенджеры в маркетплейс

Мессенджеры из средств для общения с друзьями и родственниками шагнули в разряд продающих площадок и, на сегодняшний день, являются мощным и эффективным каналом продаж через Интернет, а пенсионеры становятся их активными пользователями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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