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В электрокарах увидели неожиданную опасность для пешеходов

В электрокарах увидели неожиданную опасность для пешеходов

Национальная федерация слепых Великобритании (NFBUK) и Королевское общество по предотвращению несчастных случаев (Rospa) бьют тревогу и призывают власти обратить внимание на серьезную проблему, которая возникнет с популяризацией электромобилей.

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