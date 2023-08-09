В электрокарах увидели неожиданную опасность для пешеходов

Национальная федерация слепых Великобритании (NFBUK) и Королевское общество по предотвращению несчастных случаев (Rospa) бьют тревогу и призывают власти обратить внимание на серьезную проблему, которая возникнет с популяризацией электромобилей.
Национальная федерация слепых Великобритании (NFBUK) и Королевское общество по предотвращению несчастных случаев (Rospa) бьют тревогу и призывают власти обратить внимание на серьезную проблему, которая возникнет с популяризацией электромобилей.
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