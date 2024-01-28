Трамп предрек теракты в США из-за ситуации на южной границе

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что ситуация на южной границе государства создает для страны угрозу террористических актов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии