Федеральное агентство новостей №1

7 148 подписчиков

Глава Крыма Аксенов: РЭБ и ПВО вывели из строя шесть беспилотников противника за прошедшую ночь

Глава Крыма Аксенов: РЭБ и ПВО вывели из строя шесть беспилотников противника за прошедшую ночь

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о выведении из строя шести беспилотных летательных аппаратов на территории разных районов полуострова за прошедшую ночь.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх