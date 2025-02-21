Замена Toyota Land Cruiser 300. Первые россияне получили свои рамные внедорожники Tank 400

Стартовали фактические продажи нового рамного внедорожника Tank 400. Первый такой автомобиль в комплектации Premium выдан клиенту в дилерском центре «Аларм-Моторс» в Санкт-Петербурге, кроме того, на модель оформлены еще два предзаказа, о чем сообщает «Автостат».