Замена Toyota Land Cruiser 300. Первые россияне получили свои рамные внедорожники Tank 400

Стартовали фактические продажи нового рамного внедорожника Tank 400. Первый такой автомобиль в комплектации Premium выдан клиенту в дилерском центре «Аларм-Моторс» в Санкт-Петербурге, кроме того, на модель оформлены еще два предзаказа, о чем сообщает «Автостат».
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