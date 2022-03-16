Роман Любарский: «История с сахаром абсолютно спекулятивная»

В Нижегородской области нет предпосылок для возникновения дефицита сахара. Депутат Государственной Думы, руководителя Приволжского межрегионального координационного совета партии «Единая Россия» Роман Любарский считает, что это абсолютно спекулятивная история: - Сначала в результате распространения слухов и откровенных фейков был вызван ажиотажный спрос, а потом, когда количество товара на полках уменьшилось, некоторые ушлые предприниматели начали торговать им по завышенной вдвое цене.