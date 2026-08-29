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Царьград

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Безумный Паша объявил о разводе с Иришкой Чики-Пики после 13 лет

Безумный Паша объявил о разводе с Иришкой Чики-Пики после 13 лет

Трэш-блогеры Безумный Паша и Иришка Чики-Пики расстались после 13 лет отношений. Паша сообщил в соцсетях, что развод инициирован супругой.

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