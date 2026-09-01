Матильда Фавье: прощание с «душой высокой моды»

31 августа 2026 года, в последний день лета, Париж прощался с Матильдой Фавье — многолетним директором по связям с общественностью Christian Dior Couture, женщиной, которую в модной индустрии называли «воплощением элегантности» и «душой haute couture».
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