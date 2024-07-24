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В Апшеронске во время пожара пострадал человек

В Апшеронске во время пожара пострадал человек

ЧП произошло 24 июля.Сообщение о возгорании по ул. Партизанской Апшеронска поступило на пульт диспетчера 24 июля в 04:11.

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