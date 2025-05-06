Лиса помешала приземлиться самолету

Следовавший из Хабаровска на Сахалин самолет не смог с первой попытки совершить посадку из-за лисы. «Пятого мая воздушное судно Аэробус А319, выполнявшее рейс «Хабаровск – Южно-Сахалинск», было вынуждено при посадке уйти на второй круг в связи с нахождение лисы вблизи взлетно-посадочной полосы», – говорится в сообщении пресс-службы Дальневосточной транспортной прокуратуры.