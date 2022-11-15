В Невьянске прошло мероприятие «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути»

В рамках проведения мероприятий, приуроченных к Дню правовой помощи детям, оперативно-профилактической операции «Дети России – 2022» и оперативно-профилактического мероприятия «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» начальник ПДН МО МВД России «Невьянский» Мария Мягких, старший инспектор ОПДН ЛО МВД России на станции Нижний Тагил Елена Чирьева и инспектор ПДН ЛО МВД России на станции Нижний Тагил Александр Нехаев провели профилактическую беседу с учащимися 4 школы города Невьянска.