Твой континент

152 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николаевна
    Очень жаль😪 Мои соболезнования родным и близким погибшего🙏39-летний свердло...
  • Николаевна
    Вот дураЖительница Екатер...
  • Николаевна
    Вот твари!В Екатеринбурге в...

В Невьянске прошло мероприятие «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути»

В рамках проведения мероприятий, приуроченных к Дню правовой помощи детям, оперативно-профилактической операции «Дети России – 2022» и оперативно-профилактического мероприятия «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» начальник ПДН МО МВД России «Невьянский» Мария Мягких, старший инспектор ОПДН ЛО МВД России на станции Нижний Тагил Елена Чирьева  и инспектор ПДН ЛО МВД России на станции Нижний Тагил Александр Нехаев провели профилактическую беседу с учащимися 4 школы города Невьянска.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх