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Стало известно, как украсят самый большой район Барнаула к Новому году

Стало известно, как украсят самый большой район Барнаула к Новому году

На праздничное оформление Индустриального района власти города намерены потратить 1,7 млн рублей Власти Барнаула намерены потратить 1,7 млн рублей на праздничное оформление Индустриального района краевой столицы к Новому году.

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