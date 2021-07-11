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Почти 4 миллиона "инвестиций" перевела мошенникам жительница Приморья

Почти 4 миллиона "инвестиций" перевела мошенникам жительница Приморья

В полицию обратилась жительница Уссурийска, ставшая жертвой мошенников. Под предлогом выгодного инвестирования злоумышленники обманули женщину на 3,8 млн рублей, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

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