Верховный суд ДНР рассмотрит дело против вступившего в "Азов"* гражданина РФ

Прокуратура передала все материалы дела в судебную инстанцию.В ДНР прокуратура направила в Верховный суд уголовное дело, возбужденное против гражданина РФ, который добровольно вступил в полк "Азов"* (признан в РФ террористической организацией), а также ещё двоих жителей России, завербовавших его.