Білий дім У Білому домі завершується робота над новим пакетом озброєнь для України Питання відправлення ракетних систем Києву все ще перебуває на розгляді адміністрації Джо Байдена Відправлення ракетних систем Києву все ще перебуває на розгляді адміністрації Джо Байдена, проте Вашингтон не відправлятиме ракети великої дальності для їх використання за межами України, повідомило у вівторок […] Сообщение У Білому домі завершується робота над новим пакетом озброєнь для України появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.