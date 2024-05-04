Полковник Гойя: освобождение Часова Яра откроет ВС России путь на Краматорск

Украинская армия под Часовым Яром находится в сложном положении. Отступление ВСУ от населенного пункта откроет путь к освобождению Россией Краматорска, заявил отставной полковник французской армии Мишель Гойя в интервью LCI.
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