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Полковник Гойя: освобождение Часова Яра откроет ВС России путь на Краматорск

Полковник Гойя: освобождение Часова Яра откроет ВС России путь на Краматорск

Украинская армия под Часовым Яром находится в сложном положении. Отступление ВСУ от населенного пункта откроет путь к освобождению Россией Краматорска, заявил отставной полковник французской армии Мишель Гойя в интервью LCI.

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