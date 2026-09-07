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Мировое обозрение

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На лице написано – «дебилы»: Профайлер считал у Уиткоффа испанский стыд после стендапа Зеленского на переговорах

На лице написано – «дебилы»: Профайлер считал у Уиткоффа испанский стыд после стендапа Зеленского на переговорах

Смех и шутки Владимира Зеленского на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Киеве — это не проявление легкомыслия, а привычный механизм психологической защиты.

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