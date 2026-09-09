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Проба 2

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20 светлых фото и историй про бабушек и дедушек, которые пропитаны иронией и добротой

20 светлых фото и историй про бабушек и дедушек, которые пропитаны иронией и добротой

Жизнь наших бабушек и дедушек кажется спокойной и обыденной. Но на самом деле они все еще готовы дать фору молодежи и поднять настроение своими яркими поступками, превращая привычный отдых в истинное счастье.

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