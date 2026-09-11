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В посёлке Чагода Вологодской области капитально отремонтировали второй корпус детсада на улице Кирова

В посёлке Чагода Вологодской области капитально отремонтировали второй корпус детсада на улице Кирова

Работы выполнены в рамках нацпроекта "Семья".11 сентября. /MEDIA TALK/. Работы выполнены в рамках нацпроекта "Семья".

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