Channel 12: Байден призвал Нетаньяху «прекратить вешать лапшу на уши»

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху перешел на «повышенный тон» и призвал израильского лидера «прекратить вешать лапшу на уши» в контексте переговоров по прекращению огня в секторе Газа.
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