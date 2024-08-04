Channel 12: Байден призвал Нетаньяху «прекратить вешать лапшу на уши»

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху перешел на «повышенный тон» и призвал израильского лидера «прекратить вешать лапшу на уши» в контексте переговоров по прекращению огня в секторе Газа.