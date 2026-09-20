Хуситы устроили Европе топливный кошмар, самое время вводить против них санкции

Вместе с «русской угрозой» ЕС накрыла и угроза с Ближнего Востока, похлеще мигрантской Константин Ольшанский Фото: цитата видео — Мы скоро будем иметь рекордные цены на топливо.
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