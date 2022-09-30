В Краснодарском крае перед судом предстанет торговый представитель, присвоивший денежные средства коммерческой организации

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 31-летнего жителя Туапсе по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата».