В Краснодарском крае перед судом предстанет торговый представитель, присвоивший денежные средства коммерческой организации

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 31-летнего жителя Туапсе по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата».
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