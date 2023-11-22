Казанский ФК «Рубин» прокомментировал решение Дзагоева завершить карьеру. В официальном телеграм-канале футбольного клуба был опубликован пост со следующим сообщением: «Алан Дзагоев провел в «Рубине» не так много времени, но это было круто.
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