Казанский ФК «Рубин» прокомментировал решение Дзагоева завершить карьеру. В официальном телеграм-канале футбольного клуба был опубликован пост со следующим сообщением: «Алан Дзагоев провел в «Рубине» не так много времени, но это было круто.