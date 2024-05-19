Мясников: занятия физкультурой необходимы для здоровья сердца

Регулярные занятия физкультурой позволят прожить долго, так как влияют на состояние здоровья. В этом уверен известный врач и телеведущий Александр Мясниковж «Чтобы «пламенный мотор» работал до ста лет, у вас должно быть нормальное артериальное давление, нормальный холестерин, нормальный сахар, нормальный индекс массы тела.