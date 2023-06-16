Кувейт стал 28-й страной мира, закупившей турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2

Турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 все увереннее завоевывают рынок, пользуясь довольно большой популярностью, особенно у стран, не имеющих возможности закупить американские или израильские дроны такого класса.
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