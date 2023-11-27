Трассу Евпатория – Саки откроют в течение двух часов

В нескольких регионах Крыма введены режимы ЧС муниципального характера. Основные пострадавшие регионы это, в первую очередь, город Евпатория, Сакский, Черноморский районы, город Керчь (Героевское), сообщил сегодня Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
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