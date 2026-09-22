В Калуге из-за «Кросса Нации» изменят маршруты общественного транспорта

Изменится схема движения 25 маршрутов троллейбусов и автобусов, в том числе №3л, 18л, 20л, 21л, 23л, 24л, 25л, 27лс, 28л, 33л, 37л, 27л, 69л, 82л, 91л, 98л, 4л, 26л, 29л, 35л, 39л, 44л, 72л, 76л, 73л, 41л и 74лКак мы уже писали, 26 сентября с 7:00 до 14:00 в Калуге из-за проведения "Кросса Нации" перекроют Театральную площадь, а с 9:00 до 14:00 - участок улицы Кирова от Московской до Рылеева.